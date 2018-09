Jair Bolsonaro diz-se vítima de ataque da imprensa

Hoje às 11:38 Facebook

Twitter

O candidato à Presidência do Brasil Jair Bolsonaro, que lidera as sondagens de intenção de voto no país com a preferência de 27% dos eleitores, disse que a imprensa está a lançar ataques para desconstruí-lo.

"Estamos na reta final para as eleições. Mais uma vez parte da mídia de sempre lança seus últimos ataques na vã tentativa de me desconstruir. O sistema agoniza, vamos vencê-lo", escreveu na plataforma Twitter.

O candidato, internado a 6 de setembro quando sofreu um atentado e foi atingido por golpes de faca na região do estômago durante um comício na cidade brasileira de Juiz de Fora, tem usado as redes sociais para falar com os seus eleitores.

Nesta mensagem, ele referia-se às reportagens publicadas na imprensa brasileira com acusações feitas pela sua ex-mulher, Ana Cristina Valle, no período em que o casal estava a divorciar-se e discutia a guarda de um filho.

O jornal "Folha de S. Paulo" publicou na quarta-feira uma reportagem baseada em telegramas do Itamaraty, Ministério dos Negócios Estrangeiros no Brasil, em que o antigo embaixador do país na Noruega relatava que, em 2011, a ex-mulher de Bolsonaro chegou a pensar em pedir asilo naquele país, alegando que foi ameaçada de morte pelo político.

Depois da publicação da notícia, Ana Cristina Valle, que concorre a uma vaga na câmara baixa do parlamento brasileiro e adotou o sobrenome do ex-marido na campanha, negou essas ameaças.

Na quinta-feira, foi divulgada outra reportagem que visava Bolsonaro com base em acusações feitas pela ex-mulher, no processo de divórcio em 2008, publicada pela revista brasileira "Veja", que revelou parte do processo em que Ana Cristina Valle acusava Bolsonaro de esconder património da Justiça Eleitoral e de a tratar de forma agressiva.

A primeira volta das eleições presidenciais do Brasil decorre no próximo dia 7 de outubro. Já a segunda volta está prevista para o dia 28 do mesmo mês.