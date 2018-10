Jair Bolsonaro eleito 38.º Presidente do Brasil

Ontem às 22:26 Facebook

O candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro venceu a segunda volta das eleições brasileiras, com 55,6% dos votos quando estão 92,08% das secções de voto apuradas, sendo eleito Presidente da República Federativa do Brasil.

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, que começaram a ser divulgados às 19 horas locais (22 em Lisboa), Fernando Haddad (PT, esquerda), conquistou 44,4%% dos votos contabilizados.

Segundo a imprensa brasileira, os votos que faltam contabilizar não alteram a vitória de Bolsonaro.

Jair Bolsonaro sucede a Michel Temer como 38.º Presidente da República Federativa do Brasil.

Capitão do exército reformado e defensor da ditadura militar -- regime que vigorou no Brasil entre 1964 e 1985 -, Jair Messias Bolsonaro nasceu a 21 de março de 1955 (63 anos) e iniciou a carreira política como uma figura caricata de posições extremas e discursos agressivos em defesa da autoridade do Estado e dos valores da família cristã.

Chamado de "mito" e "herói" pelos seus apoiantes e de "perigo à democracia" por críticos e adversários, Jair Bolsonaro está na política brasileira há 28 anos e foi eleito deputado (membro da câmara baixa) sete vezes consecutivas, mas sem nunca ter ocupado um cargo importante no Parlamento.

Bolsonaro ganhou notoriedade nos últimos anos e transformou-se num líder capaz de mobilizar milhares de eleitores desiludidos com a mais severa recessão económica da história do Brasil, que eclodiu entre os anos de 2015 e 2016, ao mesmo tempo em que as lideranças políticas tradicionais do país têm sido envolvidas em escândalos de corrupção.