Japão causou explosão em asteroide para explicar origem do sistema solar

A agência espacial do Japão anunciou, esta sexta-feira, que uma sonda lançou um explosivo num asteroide para criar uma cratera na sua superfície e recolher amostras com vista a detetar possíveis pistas sobre a origem do sistema solar.

A missão era arriscada para a sonda Hayabusa2, já que exigia que esta se afastasse imediatamente do asteroide para não ser atingida por fragmentos da explosão. A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, ou JAXA, informou que a sonda, após a explosão, conseguiu distanciar-se do asteroide em segurança e está intacta.

O asteroide, denominado de Ryugu, encontra-se a cerca de 300 milhões de quilómetros do planeta Terra.