JN em Moçambique: Ajuda ainda não chegou aos bairros pobres da Beira

José Miguel Gaspar, em Moçambique Hoje às 09:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Ciclone Idai destruiu 62 mil casas. Ajuda não chega aos bairros pobres do interior da cidade da Beira.

O ciclone durou toda a escuridão daquela noite de 14 de março: chegou às 18 horas, o sol tinha acabado de cair, ferrou a terra, as árvores, as casas, as pessoas todas arriadas num vento de 220 km/h cheio de chuva embolada e só despegou na manhã seguinte quando o sol tornou a listrar. E Ilídio António, 45 anos, desempregado, viúvo, seis filhos, diz que continua a ver tudo ao ralenti dentro da cabeça. "Foi-se a minha casa, primeiro voaram as chapas levadas na mão gigante, fugi, e depois assim de repente a casa toda caiu e sumiu. E Ilídio olha para o escombro da sua vida sem habitação - "Estou a viver com o vizinho, ele também é viúvo, as crianças continuam com a família da minha falecida" -, suspira no vazio, torna a repetir os gestos do rodopio ciclónico com um braço, "nunca vimos coisa medonha assim", e depois não diz mais nada.

Construções precárias