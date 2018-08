JN transmite em direto primeiro debate presidencial no Brasil

Ontem às 21:31 Facebook

Twitter

A rede de televisão Bandeirantes realiza esta quinta-feira à noite, em São Paulo, o primeiro debate com candidatos que disputarão as eleições presidenciais do Brasil, no próximo mês de outubro. O momento poderá ser acompanhado, a partir das 2 horas desta sexta-feira, no site do JN.

O canal brasileiro selecionou oito candidatos com maior apoio popular nas sondagens de intenção de voto realizadas em 2018.

Já confirmaram participação Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL), Ciro Gomes, do Partido Trabalhista Democrático (PDT), Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, Geraldo Alckmin, do Partido Social Democracia Brasileira (PSDB), e Henrique Meirelles, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Haverá também três candidatos de pequenas siglas com menos de 2% de intenção de voto: Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriotas, e Guilherme Boulos, do Partido Socialismo e Liberdade (Psol).

O ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ocupa a liderança nas sondagens e conta com apoio de 30% dos eleitores brasileiros, foi convidado, porém, como está preso desde o dia 7 de abril, após ter sido condenado em duas instâncias da Justiça brasileira num processo sobre corrupção na estatal petrolífera Petrobras, não deve participar.

Na quarta-feira, a sigla do ex-presidente, o Partido dos Trabalhadores (PT), pediu à Justiça que autorizasse a presença dele no debate pessoalmente, por videoconferência ou em respostas previamente gravadas.

O PT também anunciou que, se Lula da Silva continuar impedido de participar deste encontro de candidatos, irá organizar um "debate paralelo" com transmissão pela Internet no mesmo horário [02:00 da manhã da sexta-feira em Lisboa], no qual as perguntas serão respondidas por Fernando Haddad, candidato a vice-Presidente pelo partido do antigo chefe de Estado.

O primeiro encontro oficial de candidatos na televisão brasileira abre oficialmente a eleição presidencial do país, considerada a mais imprevisível desde que o mesmo regressou à democracia, em 1985, após décadas de ditadura militar.

De acordo com uma sondagem divulgada a 02 de agosto pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Instituto Ibope, 28% dos eleitores disseram não saber em quem pretendem votar.

Há um número maior de pessoas (31%) que declararam que vão anular o voto, dado que indica a rejeição popular em relação à classe política do Brasil, que nos últimos anos teve os seus principais líderes envolvidos em escândalos de corrupção e alguns deles presos.

Outros oito debates organizados por empresas de Comunicação Social com candidatos à Presidência do Brasil serão realizados até o dia 07 de outubro, quando decorrerá a primeira volta das presidenciais.