Jo tem uma mutação genética rara que a impede de sentir dor

Uma equipa de cientistas identificou uma mutação genética no corpo de uma mulher, que faz com que ela não sinta dor ou stresse.

Jo Cameron, de 71 anos, sofre de uma mutação genética que era desconhecida da comunidade científica e que desempenha um importante papel na sinalização da dor, humor e memória. Segundo o "The Guardian", esta nova descoberta traz novas esperanças para o tratamento da dor crónica que afeta milhares de pessoas em todo o Mundo.

Sem dor e extremamente bem-disposta

Jo, uma professora reformada que vive em Inverness, na Escócia, passou por diversas intervenções cirúrgicas para corrigir fraturas, cortes e queimaduras sem nunca ter tido necessidade de medicação para suportar a dor. Mas não é só a incapacidade para sentir dor que se destaca em Joe. A mulher nunca entra em pânico, independentemente da situação em que se encontra.

Há dois anos foi abalroada de forma violenta por uma carrinha. O carro que conduzia foi parar ao tejadilho dessa viatura. Apesar da situação de perigo, a mulher desceu do carro e foi consolar o jovem condutor da carrinha e só reparou nas contusões que tinha no corpo mais tarde.

"Eu sabia que era uma pessoa quase sempre feliz, mas nunca percebi que era diferente", explicou Joe.

Investigação esclarece comportamento pouco comum

A confirmação veio quando Joe fez um raio-x à anca após ter notado que andava de lado. Durante mais de três anos o seu médico de família recusou fazer este exame porque a mulher não tinha sinais de dor.

No entanto, depois da realização do teste, os médicos aperceberam-se de que Joe sofria de uma deterioração maciça da articulação. "Eu não tinha uma pontada de dor. Os médicos nem acreditavam", esclareceu.

A mulher foi operada e nos dias seguintes foi medicada à base de paracetamol. No entanto, enquanto estava internada, os médicos notaram que os seus polegares estavam deformados por uma osteoartrite e decidiram operá-la.

Mais uma vez, a equipa de especialistas que a acompanhou ficou surpreendida pelo facto de Joe não ter sentido dor depois de ser operada.

Devjit Srivastavam, um consultor que estava a acompanhar os cuidados médicos prestados a esta mulher no hospital de Raigmore, ficou tão chocado com o que estava a acontecer que a encaminhou para uma clínica em Londres, associada à Universidade Global de Londres (UGL).

Num artigo publicado na revista cientifica "British Journal of Anaesthesia", investigadores da UGL explicam como estudaram o ADN de Jo para perceber o que faz dela um caso tão raro. No estudo, identificaram duas mutações que suprimem a dor e a ansiedade, aumentando a sensação de felicidade e conforto.

A explicação dos genes

A primeira mutação é comum na população geral. Diminui a atividade do gene FAAH, que produz uma enzima que quebra a anandamida, uma substância química no corpo que desempenha um papel central na sensação de dor, no estado de humor e até na memória. A segunda mutação, que aponta para a ausência de uma parte do ADN, foi a que mais surpreendeu os cientistas.

Esta ausência contribui para alterações num gene conhecido como FAAH-OUT. Os cientistas acreditam que este gene funciona como um controlador do gene FAAH. Esta combinação de fatores faz com que Jo tenha duas vezes mais anandamida do que a população em geral.

James Cox, um dos investigadores responsáveis pelo estudo, explicou, ao "The Guardian", que em casos raros as mutações genéticas fazem com que as pessoas não sintam dor. "Podemos aprender muito com ela. Assim que percebermos como este gene funciona, podemos pensar em tratamentos que multipliquem este efeito", explicou.