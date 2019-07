Johnson manda assessor com mensagem a Bruxelas para renegociar acordo

Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O assessor para os Assuntos Europeus do primeiro-ministro britânico viajou esta quarta-feira para Bruxelas para se encontrar com funcionários da União Europeia e comunicar o desejo de ver removida do acordo para o Brexit a solução para a Irlanda do Norte.

O antigo embaixador David Frost vai encontrar-se com assessores do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e com assessores do negociador-chefe do 'Brexit' para a UE, Michel Barnier, adiantou um porta-voz de Boris Johnson.

A mensagem, que resume a posição de Johnson sobre o 'Brexit', é a seguinte: "O Reino Unido vai sair da UE em 31 de outubro quaisquer que sejam as circunstâncias. Vamos trabalhar energicamente para conseguir um acordo, mas a solução ['backstop'] deve ser suprimida. Se não conseguirmos chegar a um acordo, teremos, evidentemente, de sair da UE sem um acordo".

A solução de último recurso, designada por 'backstop', consiste em criar um "território aduaneiro comum", abrangendo a UE e o Reino Unido, no qual não haveria quotas ou tarifas para produtos industriais e agrícolas.

Este mecanismo só entraria em vigor após o período de transição previsto para se prolongar até ao final de 2020 caso não fosse encontrado outro mecanismo, mas Boris Johnson considera que é "antidemocrática" porque sujeita o Reino Unido a regras da UE por um tempo indeterminado.

A solução foi introduzida no Acordo de Saída negociado pelo governo de Theresa May com Bruxelas para salvaguardar esta liberdade de circulação de bens na fronteira com a Irlanda prevista nos acordos de paz para a Irlanda do Norte e preservar a integridade do mercado único europeu.

Boris Johnson tem defendido as substituições por formas alternativas de controlo aduaneiro e sanitário afastadas das fronteiras, mas a UE alega que não existem meios tecnológicos disponíveis para usar na fronteira irlandesa, a única terrestre entre o Reino Unido e a UE.

Numa conversa telefónica na quinta-feira passada, um dia após a tomada de posse do sucessor de Theresa May, o presidente da Comissão Europeia reiterou junto de Boris Johnson que o Acordo do 'Brexit' firmado entre Bruxelas e Londres é "o melhor e o único" possível para a União Europeia.

Na terça-feira, uma porta-voz de Boris Johnson disse que este não pretendia encontrar-se com líderes europeus para discutir o 'Brexit' enquanto a posição sobre o Acordo não mudasse.

Horas depois, o primeiro-ministro britânico disponibilizou-se a dialogar com a UE, mas reiterou que o Acordo de Saída "está morto" e que pretende um "novo".