Jornal garante relações entre China e Vaticano "mais cedo ou mais tarde"

Hoje às 08:59 Facebook

Twitter

Um jornal do Partido Comunista Chinês considerou que Pequim e o Vaticano vão estabelecer relações diplomáticas "mais cedo ou mais tarde", o que implicaria que a Santa Sé cedesse na nomeação dos bispos.

"Acreditamos que os diplomatas de Pequim podem gerir as negociações tendo em conta o interesse nacional e as crenças religiosas", escreve o "Global Times", jornal de língua inglesa do grupo do "Diário do Povo", o órgão central do Partido Comunista Chinês (PCC).

Pequim e a Santa Sé não têm relações diplomáticas, divergindo sobretudo na nomeação dos bispos, com cada lado a reclamar para si esse direito.

A China tem cerca de 12 milhões de católicos, mas as manifestações católicas no país são apenas permitidas no âmbito da Associação Patriótica Católica Chinesa, a igreja aprovada pelo PCC e independente do Vaticano.

O objetivo é garantir que os católicos do país funcionam "independentemente" de forças externas e "promovem o socialismo e patriotismo através da religião".

Milhões de católicos chineses estão, porém, ligados às chamadas igrejas clandestinas, constituídas fora do controlo daquele organismo estatal e que juram lealdade ao Papa.

"A chegada a um acordo com a China sobre a escolha dos bispos iria refletir a habilidade dos católicos para se adaptarem às mudanças", acrescenta o "Global Times", em editorial.

Vários órgãos de comunicação próximos do Vaticano afirmam que um acordo entre ambos os Estados está pronto e pode ser assinado nos próximos meses, mas não se sabe ainda como será resolvida a questão da nomeação dos bispos.

No caso do Vietname, país vizinho da China e também governado por comunistas, um acordo assinado em 1996 estabelece que a Santa Sé propõe três bispos a Hanói, e o governo vietnamita escolhe um deles.

Na semana passada, o cardeal de Hong Kong Joseph Zen criticou a própria Santa Sé pelos seus avanços diplomáticos com o regime chinês. Zen acusou a igreja de forçar bispos a retirarem-se, para que possam ser substituídos por outros, apoiados por Pequim.

O Vaticano tem atualmente relações diplomáticas com Taiwan, a ilha onde se refugiou o antigo governo chinês depois de o PCC tomar o poder no continente, em 1949, e que se assume como República da China, apesar de Pequim não reconhecer como entidade política soberana.