Jornalista a cobrir tiroteio em escola descobre que suspeito do crime é o filho

Hoje às 16:11 Facebook

Twitter

Uma jornalista norte-americana destacada para a cobertura de um tiroteio numa escola dos EUA descobriu, à chegada, que o principal suspeito dos crimes era o próprio filho.

Um jovem de 16 anos matou a tiro dois colegas de 15 anos na escola secundária de Benton, no Kentucky, nos EUA, na terça-feira. Pelo menos 17 alunos ficaram feridos.

A editora do jornal "Marshall County Daily Online", Mary Garrinson, foi das primeiras a sair para a escola. Quando chegou ao local do tiroteio, tomou conhecimento que o principal suspeito dos disparos era o próprio filho, um jovem identificado como Gabe Parker.

A história foi contada por Ann Beckett, colega de trabalho da mãe do jovem, a uma repórter do "Courrier Journal", e alegadamente confirmada por outro órgão de comunicação social local, o "Paducah Sun".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Ann Beckett disse que também se deslocou ao colégio, para confortar a chefe, e que acabou por ficar no terreno a cobrir o acontecimento. Mary Garrinson e outros membros da família declinaram comentar a situação ao "Courrier Journal".

Colegas do suspeito descrevem Gabe como um rapaz tranquilo, que tocava trombone com os colegas e ia à pesca com os avós.

Ainda segundo outros estudantes, após os disparos, efetuados numa zona comum da escola, e que custaram a vida a dois alunos, Preston Colt e Bailey Holt, ambos de 15 anos, Parker foi para uma sala e ficou a falar com os colegas como se nada tivesse acontecido, até ser detido pela polícia.

Está preso num centro de detenção juvenil, após uma audiência à porta fechada, na quinta-feira. Apesar de ter 15 anos, o Ministério Público vai procurar acusá-lo como adulto, tendo em conta a severidade dos crimes.