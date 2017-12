Jornalista morre com AVC a caminho do funeral do padrasto

Hoje às 14:29 Facebook

A jornalista norte-americana Amanda Davis morreu, esta quarta-feira, vítima de AVC, quando se preparava para ir ao funeral do padrasto.

A pivô de televisão, residente na cidade de Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, morreu horas depois de ter sido hospitalizada devido a uma "hemorragia cerebral maciça", relatou a estação local WGCL-TV, subsidiária da CBS News, onde a jornalista trabalhava.

De acordo com fonte próxima da família, citado pelo mesmo órgão de comunicação, Amanda Davis encontrava-se no Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson, na terça-feira à noite, quando o episódio aconteceu.

A jornalista, que viria a morrer já na quarta-feira, no hospital, preparava-se para entrar num avião com destino a San Antonio, no Texas, para marcar presença no funeral do padrasto, cuja data tinha sido anunciada no Twitter da própria, dias antes.

A jornalista Amanda Davis trabalhou como pivô, em Atlanta, durante mais de 25 anos e apresentava, atualmente, o noticiário da manhã e da tarde da WGCL-TV.