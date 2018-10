Jornalista saudita foi estrangulado mal entrou no consulado em Istambul

Hoje às 14:42 Facebook

Jamal Khashoggi foi estrangulado assim que entrou no consulado da Arábia Saudita, em Istambul. O corpo foi depois desmembrado, num assassinato que foi premeditado.

As conclusões são do procurador-chefe da cidade, Irfan Fidan, que detalha novos pormenores sobre o assassinato do jornalista saudita. A declaração contraria as alegações dos responsáveis sauditas, que explicaram que a morte aconteceu depois de uma luta no consulado, para onde Jamal se dirigiu para recolher documentos para o casamento.

No relatório, a que o jornal "The Guardian" teve acesso, é ainda ressalvado a falta de colaboração por parte das autoridades sauditas, naquilo que supostamente seria uma investigação conjunta entre a Turquia e a Arábia Saudita.

A investigação tem sido marcada pela dificuldade de cooperação entre as autoridades dos dois países. Os pedidos feitos por Istambul para a extradição dos 18 suspeitos envolvidos na morte do jornalista, assim como a identificação dos colaboradores locais do consulado, não foram respondidos.

O jornalista Jamal Khashoggi, crítico do regime saudita, desapareceu no início de outubro, em Istambul. A última vez que foi visto, a 2 de outubro, Jamal Khashoggi estava a entrar no consulado saudita em Istambul, onde se deslocou para pedir um documento necessário para poder casar com uma cidadã turca. Não mais foi visto ou ouvido. Desapareceu.