Jornalistas detidos durante entrevista a Maduro vão ser expulsos da Venezuela

As autoridades venezuelanas vão expulsar do país a equipa de jornalistas do canal de televisão norte-americano Univisión que esteve detida, na segunda-feira, no palácio presidencial de Miraflores.

"Confirma-se que a equipa da Univisión será deportada. As autoridades migratórias apresentaram-se no hotel para notificar que seriam conduzidos ao aeroporto", denunciou o Sindicato Nacional de Trabalhadores da Imprensa (SNTP), na sua conta do Twitter.

O sindicato não avança qualquer informação sobre o número de elementos da equipa que vai ser expulsa do país, nem o que acontecerá com os que têm nacionalidade venezuelana.

Uma equipa de sete pessoas do canal de televisão norte-americano Univisión esteve detida segunda-feira, durante três horas, no palácio presidencial de Miraflores, denunciou o SNTP.

Entre os detidos estava o jornalista Jorge Ramos e o correspondente em Caracas da Univisión, Francisco Urreiztieta.

Segundo o SNTP, a equipa foi detida, na segunda-feira, "dentro de Miraflores, depois de entrevistarem" o Presidente Nicolás Maduro.

"Confiscaram-lhes todo o equipamento técnico que levaram ao palácio para a entrevista", acrescentou.

A detenção foi confirmada pela Univisión, que hoje divulgou imagens de um vídeo gravado pela equipa, com pessoas a alimentarem-se do lixo, o que terá, alegadamente, incomodado o Presidente Nicolás Maduro.

Segundo o SNTP, "à saída de Miraflores, Jorge Ramos e toda a equipa da Univisión, foram gravados e escoltados durante todo o trajeto" até ao hotel onde se encontram hospedados, por funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência (SEBIN, serviços secretos).

Pelas 23:00 horas locais de segunda-feira (3 horas em Portugal continental), segundo o SNTP, o SEBIN mantinha "tomadas as instalações do hotel, em Caracas, onde se encontra hospedada a equipa da Univisión".

"Os funcionários (do SEBIN) impediram a entrada ou saída de qualquer pessoa", explica, o SNTP na conta da rede social do Twitter.

A causa da detenção, segundo o SNTP, deveu-se ao facto de Nicolás Maduro ter ficado "chateado com as perguntas feitas pelo jornalista Jorge Ramos".

"Não gostou quando foi questionado sobre acusações de fraude (nas eleições) e saiu da sala quando o repórter lhe mostrou um vídeo com crianças a comerem do lixo", explica.

Em declarações à Univisión, Jorge Ramos afirmou ter dito a Nicolas Maduro que milhões de venezuelanos o consideram um "ditador" e "ele obviamente não gostou", tendo sido uma das razões para que a entrevista fosse interrompida.

O SNTP denuncia ainda que o ministro de Comunicação e Informação venezuelano, Jorge Rodríguez e a vice-presidente da Venezuela Delcy Rodríguez, entraram na sala, "ofenderam a equipa" e chamaram Jorge Ramos de "provocador convencional".

"Vais engolir as tuas palavras com uma Coca Cola", terão dito. Jorge Ramos explicou ainda à Univisión que durante "mais de duas horas" estiveram "metidos num quarto de segurança, com as luzes apagadas".