Rapaz engana jovem apaixonada que gasta 400 euros numa "partida de mau gosto"

Hoje às 16:29, atualizado às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Aquilo que seria uma viagem romântica revelou-se uma desilusão. Sophie Stevenson gastou 400 euros para viajar de Manchester até Amesterdão para se encontrar com um rapaz por quem estava apaixonada. Mas foi vítima de uma partida de mau gosto.

Sophie, de 24 anos, conheceu Jesse Mateman, de Amesterdão, em Barcelona, durante o último verão. O casal falava com regularidade e combinaram encontrar-se em Amesterdão. "Ele disse-lhe que queria encontrar-se em Manchester e que estava a planear visitá-la. Mas depois combinaram encontrar-se em Amesterdão", disse a mãe de Sophie.

No dia 29 de setembro, a jovem deslocou-se a Amesterdão na esperança de se encontrar com o rapaz. Mas, quando chegou ao aeroporto ficou surpreendida por não ter lá ninguém à sua espera e por o rapaz lhe ignorar as chamadas. Sophie esperou cerca de duas horas no aeroporto da capital holandesa e foi para o hotel de "shuttle".

Assim que chegou ao hotel recebeu uma mensagem de Jesse a dizer que tudo não passava de uma brincadeira. "Como é que conseguiste ser tão cruel", respondeu-lhe Sophie, antes de o bloquear nas redes sociais. "Os meus amigos e família não acreditam que alguém conseguiu fazer isto. Uma coisa é fazer uma brincadeira. Isto passou todas as marcas", disse Sophie, ao "The Sun".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Os pais da jovem estão desiludidos com a atitude de Jesse e esperam que o rapaz seja responsabilizado pelo que fez a Sophie.

"Espero que ele consiga perceber o que faz. Não pode livrar-se disto assim. A polícia vai dizer que ele não fez nada de mal. Moralmente é deplorável a forma como ele tratou a minha filha", lamentou a mãe ao "The Sun".

"Assim que descobri o que tinha acontecido, eu quis ir lá e descobrir quem ele era. É horrível pensar que isto aconteceu à minha filha", disse Andrew Stevenson, pai de Sophie.