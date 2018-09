Jovem morre após queda de 250 metros a tirar uma selfie na Califórnia

JN Hoje às 11:44 Facebook

Um jovem israelita que visitava o Parque Nacional Yosemite, na Califórnia, EUA, morreu após escorregar e cair de um penhasco, enquanto tentava tirar uma selfie.

O jovem, que caiu de uma altura de cerca de 250 metros, estava numa viagem de dois meses aos Estados Unidos, segundo contou a mãe ao canal de televisão israelita "10 news".

O serviço de polícia dos parques nacionais norte-americanos não respondeu ao pedido de declarações do jornal "The Times of Israel".

O ministério dos Negócios Estrangeiros israelita informou na quarta-feira que o corpo do jovem de 18 anos e residente em Jerusalém tinha sido encontrado e estava a ser transportado até Israel para ser enterrado.

Esta não é a primeira morte que aconteceu após quedas em penhascos neste parque da Califórnia.