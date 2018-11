Hoje às 19:20 Facebook

Twitter

Um vídeo que retrata um caso de maus-tratos numa escola do Canadá, por mostrar um jovem de 14 anos a ser abusado pelos colegas, tornou-se viral nos últimos dias e levou o estabelecimento escolar a tomar medidas. A mãe da vítima pede mais ação.

Brett Corbett foi coagido pelos colegas a fazer de "ponte humana": deitou-se sobre um riacho, permitindo que uma menina andasse em cima dele e não molhasse os pés. Nenhum dos quase 30 adolescentes presentes interveio na situação, apenas riram do rapaz, enquanto outro registava o momento em vídeo como se de um espetáculo de circo se tratasse. O caso ocorreu na terça-feira passada, numa escola do ensino básico e secundário da Nova Escócia, e os intervenientes são todos estudantes.

"Fez-me sentir que sofro sempre assédio e que ninguém se importa", disse o rapaz em conversa com o jornal canadiano "The Chronicle Herald". "Desolada" e "muito chateada", a mãe de Brett lamentou à mesma publicação que situações como a retratada estejam a acontecer e que ninguém as impeça. "Fiquei com o coração partido ao ver que todos estavam de pé a assistir e que ninguém ajudou o meu filho", desabafou Terri McEachern.

O vídeo foi denunciado por um internauta, no Facebook, que viu as imagens na conta de Instragram de um aluno. "Nunca na minha vida fiquei tão irritado. O menino que aparece neste vídeo é filho de uns amigos meus, e tem paralisia cerebral. Isto aconteceu na Glace Bay High School ", escreveu Brandon Jolie. A publicação teve mais de 300 mil partilhas.

A mãe do jovem pediu justificações à escola em causa, que, entretanto, suspendeu temporariamente os alunos que aparecem na gravação. A punição não é suficiente para Terri McEachern, que pede intervenção a tempo inteiro, e não apenas em situações que se tornam virais.