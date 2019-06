Jovem de 14 anos abusada sexualmente no São João em Espanha

Hoje às 17:01 Facebook

Três jovens encurralaram e abusaram sexualmente de uma jovem de 14 anos na madrugada de São João, na zona de Valência, em Espanha.

A violação aconteceu em L'Horta (Valência), no domingo, durante a celebração do São João espanhol. A jovem de 14 anos foi a um arraial para festejar o santo popular, mas acabou por se perder dos amigos no meio da multidão e decidiu ir para casa.

Já estava a 100 metros das celebrações quando foi atacada por 3 jovens que, segundo a mesma descreveu às autoridades, são "espanhóis e maiores de idade".

A jovem de 14 anos foi encurralar e violada. A vítima tentou escapar dos agressores, mas não conseguiu. Foi encontrada pouco depois das duas da manhã por um grupo de jovens. Estava no chão e com as calças para baixo.

A policia foi chamada ao local para socorrer a jovem. Apesar do grande aparato policial, os criminosos ainda não foram encontrados. As autoridades estão confiantes que os três agressores serão encontrados e condenados pelas suas ações.

A jovem foi encaminhada para o hospital, onde se encontra a recuperar do trauma que sofreu.