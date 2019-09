Jovem de 14 anos mata a tiro pai, madrasta e irmãos nos EUA

Hoje às 15:09 Facebook

Um adolescente de 14 anos matou a tiro o pai, a madrasta e os irmãos, na segunda-feira à noite, no Estado norte-americano do Alabama. Chamou a Polícia e admitiu os crimes.

O massacre aconteceu ontem à noite numa casa da cidade de Elkmont, no Condado de Limestone, no Alabama. A Polícia foi chamada ao local ao início da madrugada desta terça-feira, depois de ser alertada telefonicamente para disparos de arma numa habitação, pelo próprio autor dos homicídios.

Os agentes encontraram três pessoas sem vida, um adulto e duas crianças, e outras duas com ferimentos graves, um adulto e uma criança, que acabaram por sucumbir aos ferimentos horas depois, adianta a imprensa local. Segundo o xerife de Limestone, Mike Blakely, as vítimas são o pai, a madrasta e os três irmãos do rapaz, que confessou em depoimento às autoridades ter atirado sobre os cinco familiares.

De acordo com a Polícia, em mensagem publicada no Twitter, o adolescente está a ajudar os investigadores a localizar a arma de 9 milímetros que usou nos crimes e que disse ter atirado para as imediações da casa.

Ainda não há informações quanto às motivações do massacre.