Jovem de 16 anos foi violada e morta em crime que choca Itália

Três migrantes foram detidos pela polícia italiana sob suspeita da autoria da violação e homicídio de Desirée Mariottini, uma jovem italiana de 16 anos. O caso está a ser aproveitado politicamente pela extrema-direita, que governa o país.

Matteo Salvini, ministro do Interior e líder do partido anti-imigração Liga, aproveitou o caso para sublinhar o status de imigrantes ilegais dos alegados criminosos, que apelidou de "vermes". Nas duas visitas ao local do crime, o ministro foi recebido com vivas, mas também protestos, tendo sido apelidado de "chacal", por se estar a aproveitar politicamente de um crime que chocou Itália.

A investigação acredita que a jovem foi drogada por várias pessoas e violada, tendo sido deixada à morte num edifício numa zona conhecida pelo tráfico de droga, em Roma, na última semana. A polícia afirma que, pelo menos, seis pessoas, incluindo dois italianos, estiveram envolvidos no crime e ainda procura três alegados do homicídio e violação.