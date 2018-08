Jovem de 21 anos morre afogado em buraco que cavou na areia para se molhar

Hoje às 09:07 Facebook

Um francês morreu afogado, este fim de semana, depois de a água ter entrado no buraco que cavou na areia para se molhar.

"O rapaz cavou um buraco muito fundo para poder estar de pé", disseram as autoridades locais da ilha de Noirmoutier, num comunicado a que o "The Huffington Post" teve acesso.

Mesmo com a ajuda de familiares que o tentaram retirar do buraco, o homem não conseguiu sair. Quando as equipas médicas chegaram ao local, o rapaz já estava morto.

O acidente aconteceu no domingo, às 17.30, numa praia da ilha de Nourmoutier, a pouca distância de Nantes. O rapaz, cuja identidade não foi revelada, deu o alerta depois de ter ficado preso na areia quando a água inundou o buraco. Para o local, deslocaram-se vários bombeiros, assim como equipas de socorro marítimo, que nada conseguiram fazer para lhe salvar a vida.

Os trabalhos de resgate acabaram por volta das 20.00, depois de a maré ter baixado. As autoridades francesas explicaram que não é primeria vez que um caso destes ocorre na zona, alertando os turistas para o risco de brincadeiras próximas da costa.