Jovem de 22 anos apunhalado com gravidade junto a estádio do Atlético Madrid

Um jovem de 22 anos foi ferido esta quarta-feira com gravidade depois de ter sido apunhalado na capital espanhola, nas imediações do estádio onde Atlético de Madrid e Sevilha se defrontaram para a Taça do Rei em futebol.

De acordo com a agência espanhola EFE, o adepto do Atlético Madrid foi apunhalado com uma arma branca cerca das 18.50 horas (17.50 horas em Lisboa) por três vezes junto à estação de metro Las Musas, tendo sido assistido no local e transportado em estado grave para o hospital La Paz.

A Polícia Nacional espanhola iniciou, entretanto, uma investigação, estando a ser averiguada a possibilidade de se ter tratado de confrontos entre claques dos clubes.

A partida, da primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Rei, terminou com a vitória do Sevilha por 2-1.