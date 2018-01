Jovem denuncia rapazes que planeavam violação em grupo pelo Whatsapp

Hoje às 13:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma estudante do Campus da Universidade de Castilla- La Mancha, em Albacete, Espanha, ficou surpreendida quando descobriu imagens da sua conta de Instagram numa conversa de rapazes da mesma instituição no Whatsapp. No chat, combinavam violá-la em grupo.

O caso foi dado a conhecer, na quarta-feira, na Assembleia de Estudantes da Universidade de Albacete. Num comunicado, o organismo lamenta a facilidade com que na conversa "se falava facilmente de coisas como violação ou de "burundanga", uma droga que é difícil de detetar e habitualmente usada em roubos ou violações.

Vários grupos com ameaças de violações

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O caso foi exposto pela própria jovem nas redes sociais, depois de descobrir que as suas imagens do Instagram estavam a ser usadas por desconhecidos em grupos de conversação privadas. Terão sido as ameaças de violação que a levaram a contactar o organismo que representa os estudantes daquela universidade.

Na conversa, um dos participantes pergunta: "Qual é a nossa função?". Os outros membros respondem:" Violar, violar".

De acordo com o jornal "Albacete digital", no grupo publicaram fotografias da jovem com comentários ofensivos: "Vamos rebentar-lhe a vagina e deixá-la meio morta, até ficar com espasmos".

O "El Confidencial" explica ainda, com base em declarações de fontes próximas à Assembleia de Estudantes, que as ameaças não aconteciam num só grupo, mas em vários chats. "Violadores fitness" foi o nome dado a um desses chats. "Quem mais violar, recebe uma violação grátis", escreveram os jovens.

De acordo com o "El País"; a polícia já recebeu uma denúncia a está a tentar identificar os participantes no chat.

Violação em grupo levanta polémica em Espanha

Este caso surge poucos meses depois de uma notícia que deixou a Espanha em choque.

Uma violação em grupo ocorreu na madrugada de 7 de julho do ano passado, durante as festas de San Fermin, em Pamplona. Segundo a investigação, cinco homens, vindos de Sevilha, todos com idades na casa dos 20 anos, encurralaram uma jovem numa área recôndita de um prédio, despiram-na, e violaram-na. Todos se declaram inocentes. Todos asseguram que as relações sexuais foram consentidas.

As defesas dos arguidos sustentam parte da sua estratégia num juízo de opinião sobre a vida da vítima, baseado em imagens e outras publicações feitas nas redes sociais, matéria que o magistrado aceitou que fosse considerada prova.

Já as mensagens trocadas pelos acusados num grupo do WhatsApp chamado "La Manada", antes e depois do crime, foram desconsideradas. Nessas conversas, os suspeitos mencionavam a necessidade de viajarem de Sevilha para Pamplona munidos de "drogas de violação e cordas": "Porque assim que lá chegarmos vamos querer violar tudo o que virmos".