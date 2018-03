Jovem descobre na aula de biologia que é filha do tio

Hoje às 18:58 Facebook

Uma estudante da Universidade da Califórnia, EUA, descobriu numa aula de biologia, através do tipo de sangue, que o homem a quem chamava tio é na realidade o pai.

A jovem estava a fazer uma experiência numa aula de biologia, quando fez uma pergunta ao professor acerca do seu tipo de sangue. A aluna revelou ao professor que o tipo sanguíneo do pai era O e o da mãe A. Depois de fazer análises, descobriu que o seu tipo sanguíneo era AB.

O professor, confrontado com os dados, referiu que era impossível e pediu à jovem para falar com os pais. Confrontados os progenitores, a mãe confessou que tinha tido um caso com o meio-irmão do marido.

A história foi revelada no Twitter, pela colega Anya Hetttich, que achou a história bizarra. "Tecnicamente, ela foi criada pelo tio e não pelo pai durante a vida inteira. A mãe dela escondeu isto de toda a família durante 21 anos ", disse Anya.