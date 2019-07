Jovem detida por falsa denúncia de violação múltipla em Espanha

Hoje às 16:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma jovem de 17 anos foi detida, em Espanha, por fazer uma denúncia falsa. A rapariga disse às autoridades que tinha sido agredida sexualmente por três jovens num festival de música em Múrcia.

Segundo agentes da Polícia Nacional Espanhola, a jovem, de 17 anos, foi detida e é acusada de ter denunciado falsamente que tinha sido abusa sexualmente por três jovens, num festival de música, em La Fica, Múrcia.

A rapariga, de acordo com o jornal "La Vanguardia", disse que os jovens a abordaram no festival e que a levaram para um local perto do parque de estacionamento, onde a teriam forçado a ter relações sexuais. Posteriormente, ainda de acordo com a rapariga, os indivíduos fugiram, levando-lhe o telemóvel.

A equipa de agentes que iniciou a investigação logo se deparou com uma série de inconsistências no relato feito pela jovem. Além disso, nas câmaras de vigilância instaladas no local onde a rapariga teria sido atacada não há imagens nem da alegada vítima nem dos rapazes.

Depois de obterem todas as provas necessárias de que a vítima da agressão sexual havia mentido, os investigadores detiveram a jovem, acusando-a de falsos testemunhos de violação. A rapariga acabou por admitir que a agressão nunca ocorreu e que foi ao festival com um amigo, onde lhe roubaram o telemóvel.

A Polícia Nacional lembra que denunciar atos criminosos que nunca foram cometidos envolve responsabilidade criminal.