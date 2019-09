Jovem esfaqueado até à morte enquanto dezenas de jovens viam sem intervir

Hoje às 17:33 Facebook

Khaseen Morris, de 16 anos, morreu na segunda-feira após ser esfaqueado até à morte durante uma suposta discussão depois das aulas, em plena rua de Nova Iorque, EUA, enquanto dezenas de outras crianças assistiam e filmavam sem intervir.

Um dos agressores, Tyler Flach, 18 anos, foi acusado de assassinar Khaseen, depois de ele e cerca de seis outros adolescentes terem cercado e esfaqueado a vítima ao lado de um shopping, em Oceanside, Nova Iorque. Na origem da discussão estará uma cena de ciúmes por causa de uma rapariga.

Cerca de 80 crianças terão assistido e algumas delas até filmado a agressão, sem que nenhuma delas tivesse intervindo. Imagens da cena violenta foram divulgadas na Internet, nas quais se podia ver Khaseen a ser atirado para o chão, ensanguentado, com feridas de facadas no peito.

"[Os adolescentes] preferiram filmar a situação. Filmaram a morte [do jovem] em vez de ajudá-lo", lamentou o detetive da polícia do condado de Nassau, o tenente Stephen Fitzpatrick, em conferência de imprensa. "Não sei o que fazer, é a minha geração contra esta. Não pode continuar. Os amigos morrem enquanto eles ficam a ver e a gravar um vídeo. Isso é escandaloso".

Para já, não há mais informações sobre a acusação de Tyler Flach, apenas que será processado ainda esta quinta-feira.

A irmã mais velha de Khaseen, Keyanna, disse que o irmão tinha acabado de se mudar para a escola para um "novo começo" no seu último ano do ensino secundário. "Ele disse à minha mãe que era a primeira vez que se sentia feliz em muito tempo. Finalmente encontraram uma escola em que podia ser ele mesmo sem ninguém julgá-lo. Encontrou novos amigos. Estava tão feliz", afirmou Keyanna à ABC7.

Segundo a irmã, Khaseen foi esfaqueado até a morte porque acompanhou uma rapariga a casa depois uma festa no domingo. "O meu irmão não merecia isto", disse à "NBC New York".

"A rapariga contou ao ex-namorado e fez com que ele ficasse com ciúmes. [O ex-namorado] pensou que alguém só queria discutir com ele por causa de uma rapariga", disse Keyanna ao PIX11. "Sou amigo de todos e nem sequer olho para ela dessa forma", terá dito Khaseen disse à irmã.

"Espero que tenham o que merecem, porque tiraram o meu irmão, de mim e da minha família, tiraram o bebé da minha mãe, o filho mais novo. Ele ia para a escola de fotografia, mas dizia sempre que queria ser uma estrela de rock. Era a pessoa mais pacífica e amorosa do mundo".

Uma página de angariação de fundos foi criada para ajudar nos custos do funeral de Khaseen, cuja vida "foi tirada muito cedo", pedindo 50 mil dólares (cerca de 45 mil euros). "Deixa para trás uma família mais próxima que qualquer outra família que já conhecemos", pode ler-se na página.

"Se pudéssemos aliviar a dor deles, era o que faríamos... Não podemos trazê-lo de volta. Não podemos apagar esse tempo das suas vidas, mas podemos aliviar os encargos financeiros que a família terá", acrescentam.

Em dois dias, a página já angariou mais de 28 mil dólares (cerca de 25 mil euros).