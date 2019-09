Jovem esteve em coma após fumar cigarros electrónicos

Hoje às 20:49 Facebook

Maddie Nelson, uma norte-americana de 18 anos, sofreu graves problemas nos pulmões depois de fumar cigarros eletrónicos todos os dias durante três anos. Foi internada com uma pneumonia aguda e colocada em coma pela equipa médica, devido à gravidade da situação. A recuperar, conta agora a sua experiência.

Segundo a "FOX 13", Maddie começou a sentir náuseas no início deste ano e em julho teve dores fortes nas costas.

A jovem de Utah, Estados Unidos, foi levada para o hospital, onde os sintomas pioraram rapidamente. Perdeu o apetite e começou a vomitar tudo o que comia. A situação "passou de grave a potencialmente fatal" e um raio-X mostrou "danos graves nos pulmões".

Perante a situação, os médicos optaram por colocá-la num coma induzido, entubada, enquanto lutava pela vida. Os médicos diagnosticaram que tinha pneumonia eosinofílica aguda, uma doença rara causada pelo acumular de glóbulos brancos nos pulmões.

"A minha temperatura estava tão alta que meu cérebro desligou completamente. Pensei que estava no hospital por uma noite e fiquei lá por quatro dias", explicou.

A jovem decidiu usar a experiência dela para alertar outras pessoas para o uso do cigarro eletrónico e começou a partilhar fotos no hospital com a hashtag #stopthevape. "Estou a partilhar a minha história para que todos saibam que há algo de muito mau nestes cigarros e que não é seguro. Quase me custou a vida."

É de salientar que o jornal britânico "Metro", na semana passada, noticiou a primeira morte como consequência dos cigarros eletrónicos, "que têm sido promovidos como uma alternativa segura aos cigarros tradicionais".