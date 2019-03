Jovem estudante confunde carro particular com Uber e é assassinada

Hoje às 19:12 Facebook

Um homem foi detido e é o principal suspeito na morte de uma estudante da Carolina do Sul. A rapariga entrou no carro do suspeito a pensar que era o Uber que tinha chamado e foi assassinada.

Samantha Josephson, uma estudante de 21 anos, da Universidade da Carolina do Sul, foi dada como desaparecida na passada sexta-feira. Foi a companheira de quarto que alertou as autoridades depois de as duas se terem separado no final da noite anterior. Segundo o BuzzFeed, o corpo da jovem foi encontrado sem vida ao final do dia.

No sábado, Nathaniel David Rowland, de 24 anos, foi detido e é o principal suspeito pela morte da estudante. Samantha estava à espera de um Uber que tinha chamado e entrou no carro de Nathaniel a pensar que era a sua boleia, disse, em conferência de imprensa, Skip Holbrook, da polícia de Columbia.

"Acreditamos que ela se enganou e entrou neste carro a pensar que era o Uber", explicou. O homem foi detido depois de a polícia ter parado um carro que correspondia à descrição da viatura em que a rapariga entrou antes de ser dada como desaparecida.

Quando as autoridades pediram para ele sair do carro, o suspeito começou a correr, mas não conseguiu escapar. No carro, as autoridades encontraram manchas de sangue, o telemóvel da vítima e vários produtos de limpeza que seriam usados pelo suspeito para eliminar as provas do crime.

De acordo com Skip, o fecho automático de portas estava ativado, o que terá dificultado a tentativa de fuga da jovem

No Facebook, o pai de Samantha confirmou a morte da filha. "A Samanta já não está na nossa companhia, mas nunca será esquecida", escreveu numa mensagem emocionante.

O funeral de Samantha vai realizar-se na próxima quarta-feira.