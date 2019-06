Jovem morre após ataque de três tubarões nas Bahamas

Hoje às 15:53 Facebook

Uma jovem norte-americana não resistiu aos ferimentos de um ataque de tubarões, durante as férias com a família, nas Bahamas.

Jordan Lindsey, de 21 anos, natural de Torrance, na Califórnia, estava numa expedição de mergulho com a família, quando foi atacada por três tubarões, na quarta-feira, informou a agência Associated Press. A tragédia aconteceu perto de Rose Island, uma pequena ilha a nordeste de Nassau, enquanto a família passava férias nas Bahamas.

Os tubarões morderam Lindsey nos braços, pernas e nádegas e retiraram-lhe o braço direito, noticiou a emissora televisiva KABC-TV. A família ainda gritou para alertar Lindsey dos tubarões, mas ela não os ouviu a tempo.

Lindsey foi levada para a costa e declarada morta num hospital, informou o Ministério do Turismo das Bahamas em comunicado. Em resposta ao ataque, o governo já emitiu um aviso de precaução ao público.

A família criou na plataforma GoFundMe uma angariação de fundos para conseguir pagar as despesas do transporte do corpo, das Bahamas para a Califórnia, e o funeral. Na descrição da campanha lê-se "Jordan Lindsey era uma amada filha, irmã, namorada e amiga".