Jovem morre com tiro na cabeça num jogo de roleta russa

Uma jovem de 18 anos morreu esta terça-feira com um tiro na cabeça disparado pelo namorado, no Distrito Federal, no Brasil, durante um jogo de roleta-russa

Uma jovem de 18 anos morreu esta terça-feira no Distrito Federal, no Brasil, vítima de um disparo de uma arma de fogo feito pelo namorado, de 27 anos. Segundo a Polícia do Distrito Federal, no local encontravam-se, além da rapariga e do namorado, pelo menos mais duas pessoas.

A polícia foi alertada depois de um carro ter deixado a vítima no hospital e fugir. Após buscas, o veículo foi localizado com quatro pessoas lá dentro. Apesar da arma do crime não se encontrar no carro, foram identificadas várias marcas de sangue no banco do veículo.

Na casa dos suspeitos foram encontradas várias munições, um carregador de uma arma e droga. Os envolvidos no caso já foram acusados de homicídio, tráfico de droga, posse de arma e favorecimento pessoal.

A roleta russa é um jogo de azar onde os jogadores colocam uma bala numa das câmaras da arma. O tambor da arma é girado e fechado, desconhecendo-se em qual das câmaras a bala se encontra. Os jogadores giram diversas vezes o "tambor" da arma, e esperam que a bala não se encontre naquele gatilho. O objetivo do jogo é não ser atingido pela bala.