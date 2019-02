Jovem morto por segurança de supermercado no Brasil

Hoje às 15:38 Facebook

O Brasil desdobrou-se em protestos, no domingo passado, depois de o segurança de um supermercado ter matado um jovem de 19 anos, no Rio de Janeiro. Os manifestantes consideram ter havido uma motivação racista por detrás do homicídio.

Pedro Gonzaga morreu vítima de um ataque cardíaco, num hospital em Petrólis, na quinta-feira, depois de ter sido imobilizado por um segurança de um supermercado na Barra Tijuca, Rio de Janeiro, onde, segundo a família do rapaz, Pedro se encontrava a fazer compras.

Nem os apelos dos outros clientes, que alegaram que o jovem estaria a sentir-se mal, fizeram com que o segurança parasse, tendo este permanecido sobre o corpo da vítima durante mais de 1 minuto.

O homicídio motivou uma onda de indignação no Brasil, com muitas pessoas a apontarem uma motivação racista.

No domingo, sob o lema "Vidas negras importam" - inspirado no movimento norte-americano "Black Lives Matter" -, realizaram-se protestos no Rio de Janeiro, no parque de estacionamento do supermercado onde ocorreu o crime, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba e no Campo Grande.

O segurança do supermercado, Davi Amâncio, de 32 anos, pagou uma fiança de cerca de 2400 euros e irá aguardar pelo processo em liberdade. Segundo os relatos de Amâncio à Policia, o jovem estaria na posse de uma arma, com a qual teria ameaçado pessoas. O segurança disse ainda que achava que o jovem estava a fingir o desmaio.

Um vídeo do momento que foi partilhado nas redes sociais mostra o jovem a aproximar-se do segurança e a cair no chão.

A cadeia de supermercado Extra afirmou estar a colaborar com as autoridades e lamentou o sucedido. "Reforçamos que somos contra todo o ato de violência, excessos e racismo", informou a empresa, citada pelo jornal "Folha de São Paulo". "Nada justifica a perda de uma vida", acrescentou.