Jovem muçulmana sorri em frente a protesto contra o Islão

Shaymaa Ismaa"eel, de 24 anos, estava a assistir a uma conferência em Washington DC, nos EUA, quando passou por um por um grupo de homens em protesto contra o Islão. A jovem muçulmana em vez de responder fez uma selfie em que aparece a sorrir e a fazer o sinal de paz. A imagem rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

"A bondade é marca de fé. Aqueles que não são gentis não têm fé". Esta foi a citação, que pertencerá ao profeta Maomé, utilizada na legenda da fotografia colocada nas redes sociais, na segunda-feira, e que já conta com mais se 150 mil gostos.

Shaymaa Ismaa"eel participava na conferência ICNA-MAS, que debate temas relacionados com Islão e que todos os anos junta centenas de pessoas. À porta do salão onde decorria o evento juntaram-se vários manifestantes, com cartazes e mensagens anti-Islão.

"Queria que eles vissem o sorriso no meu rosto e percebessem como estava feliz ao passar ali, sendo uma mulher muçulmana", disse Shaymaa, ao jornal inglês "The Guardian"."Queria mostrar-lhes que vamos continuar gentis e sem remorsos. Vamos espalhar amor diante da intolerância", acrescentou.

Ao jornal inglês a jovem, a viver nos EUA, explicou que, tal como acontece com algumas amigas que usam hijab, tem sofrido assédio e que não se sente segura.

No painel em que Shaymaa participou foram discutidos os acontecimentos relacionados com o tiroteio na Nova Zelândia, que vitimou dezenas de muçulmanos. O orador principal recordou que a primeira vítima do massacre recebeu o atirador com mensagens de paz. "Olá, irmão", terá dito antes de ser abatido.

"As últimas palavras foram de amor. Quero que as crianças muçulmanas saibam que podem amar a nossa religião independentemente de quem a odeia", disse Shaymaa.