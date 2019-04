Jovem português desaparecido em Espanha

Hoje às 00:50, atualizado às 01:09 Facebook

A Guardia Civil espanhola procura Ângelo Lopes, um jovem de 18 anos que sofre de autismo e está desaparecido desde a noite do passado dia 12 de abril. É português e reside em Baiona.

Ângelo Daniel Fernandes Lopes necessita de tomar medicação com urgência. Segundo vários jornais galegos, o jovem mede 1,73 metros de altura, pesa 70 quilos, tem cabelo escuro e usa óculos.

No dia do desaparecimento vestia um casaco preto, uma camisa branca e umas calças de fato de treino pretas com desenhos brancos estampados. Levava uma mochila com o símbolo da Ferrari.

O jornal "La Voz de Galicia" adiante que Ângelo é natural de Lisboa e reside com a mãe em Baiona há cerca de três semanas.

Ângelo fala português e entende castelhano e, segundo a família, responde às pessoas que se dirigirem a ele.