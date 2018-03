Hoje às 15:35 Facebook

A jovem de 17 anos que se libertou e salvou os 12 irmãos da casa onde os pais os mantinham presos em cativeiro, na Califórnia, tinha um canal secreto no Youtube, onde denunciava os maus tratos a que eram submetidos.

Cerca de dois meses depois de o caso ter sido descoberto pelas autoridades, a estação de televisão local ABC7 revelou que a jovem tinha um canal naquela plataforma onde publicava vídeos a cantar sob um nome falso. Através das letras das músicas, a adolescente relatava situações, que agora se sabe terem sido vividas pelos 13 filhos do casal Turpin.

"Culpas-me de tudo, em todos os sentidos, culpas-me pelo que eles dizem, o que eles dizem" e "Não vou sair daqui viva, vou ficar aqui até morrer" são duas transcrições dos vídeos, em que a adolescente parece dar conta dos dramas diários.

Em alguns vídeos, descreve a televisão, viam-se imagens do interior da casa: paredes sujas e montes de roupa espalhados pelo chão. As autoridades revelaram que a moradia tinha um odor forte a urina e fezes e que havia lixo em todas as divisões.

O último vídeo foi publicado a 14 de janeiro, sete dias antes de as autoridades terem retirado os filhos do casal Turpin do número 160 da Rua Muir Woods, em Perris, na Califórnia. Era lá, na casa da família, que os pais mantinham presos os filhos, menores e adultos, e, em alguns casos, acorrentados às camas os filhos, menores e adultos, num ambiente escuro e nauseabundo.

Louise e David estão acusados de 12 crimes de tortura, sete de abuso contra um adulto dependente, nove de abuso de menores e 12 de sequestro. Louise está ainda acusada de um crime de agressão e David enfrenta também acusação pela prática de um "ato obsceno" contra "uma das menores", uma vez, que segundo um dos procuradores responsáveis pelo caso, terá tocado de forma "inapropriada" numa filha de 14 anos.

Apesar de continuarem a reclamar a inocência, os pais permanecem detidos, sob fiança de quase 10 milhões de euros cada um, e estão proibidos de se aproximarem ou contactarem com os filhos, através de qualquer meio.

Para o dia 14 de maio, foi agendada uma audiência preliminar sobre o caso, que deverá determinar se há provas suficientes que justifiquem um julgamento. Os advogados já deixaram claro que a data é apertada, uma vez que ainda há várias provas que necessitam de análise.