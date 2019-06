Jovem que se ofereceu para ser estudada não sobrevive a cancro raro

Hoje às 11:06 Facebook

Carolina Cerezo, uma jovem espanhola que se tornou um dos símbolos na luta contra o cancro, ao oferecer-se à ciência para ser estudada morreu. A jovem lutava contra um cancro raro há dois anos.

Em maio, numa carta endereçada à direção do jornal "El País", com o título "Experimentem comigo", a jovem de 25 anos contava que lhe tinham diagnosticado, em 2017, um caso raro de cancro e que os últimos dois anos tinham sido marcados "por graves complicações de saúde".

"Desde esse dia, tive que enfrentar múltiplas recaídas, assim como cirurgias. Numa delas, perdi parte do sistema digestivo e reprodutor", escreveu Carolina, numa carta que emocionou o país.

Assim, e tendo em conta as dificuldades que estava a passar, Carolina disse estar disposta a que fizessem experiências com ela na tentativa de encontrar uma solução para este problema de saúde. "Procuro alguma coisa que me permita continuar a desfrutar da vida. Sei que a minha cura está aí fora. Não me posso render até esgotar todas as opções", escreveu na carta publicada no início do mês de maio.

A jovem de Málaga já tinha passado por duas intervenções cirúrgicas e, de acordo com o que escreveu o "Málaga Hoy", seguia para a sua quinta hospitalização, em Sevilha.

Ao jornal "El Español", a família de Carolina confirmou que a jovem não resistiu às últimas complicações de saúde e morreu no passado dia 22 de maio. A escola onde tinha estudado, o centro da Santíssima Trindade de Málaga, também confirmou a morte de Carolina, lamentando o triste desfecho através das redes sociais.