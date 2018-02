Jovem queimada num caldeirão em desfile de Carnaval

Hoje às 15:41 Facebook

Uma rapariga de 18 anos sofreu queimaduras graves, este sábado, depois de ter sido atirada para um caldeirão com água a ferver. O incidente ocorreu durante a "Parada das Bruxas", desfile realizado em Eppingen, na Alemanha.

Algumas testemunhas, em declarações à BBC, referem que a mulher foi transportada num carrinho pelos participantes do desfile e foi posteriormente atirada para o caldeirão.

Depois, a jovem foi abandonada na estrada, onde foi levada depois para o hospital. A polícia refere que já identificou algumas pessoas daquele grupo de "bruxas" e que o caldeirão foi apreendido. As autoridades acreditam que se terá tratado de uma brincadeira que correu mal.

A organização do evento, em comunicado, lamentou o acontecido e refere que irá estar em contacto com as autoridades para apurar os factos.

A "Parada das Bruxas" é um evento que se realiza na Alemanha desde 2003.