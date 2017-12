Hoje às 15:57, atualizado às 15:58 Facebook

Um rapaz foi filmado na madrugada do dia 24 de dezembro, em Buenos Aires, na Argentina, a andar pelas ruas completamente nu. O jovem, alegadamente sob o efeito de estupefacientes, deixou os passageiros de um autocarro assustados quando começou a bater com a cabeça contra as janelas do veículo.

De acordo com o jornal "El Progresso", o rapaz, que ainda não foi identificado, apareceu no meio da estrada, sem roupa e a correr como "um louco". Depois de se lançar contra o autocarro, deixando em pânico os passageiros, atira-se contra o chão.

Segundo várias testemunhas que seguiam no veículo, o rapaz estaria "coberto de sangue" e terá mesmo mordido os braços e outras partes do corpo. O jovem terá mesmo tentado cortar-se com uma faca.

Nova droga deixa autoridades em alerta

A Associação Antidroga da República Argentina diz que a nova droga, conhecida como "La Flakka", pode ser fatal. Esta droga sintética e relativamente barata funciona como um estimulante e "provoca sentimentos de euforia, o aumento do estado de alerta e a excitação sexual". Também há registos de agressões causadas por pessoas que consumiram esta droga, inclusive casos de canibalismo, que deram origem ao termo "droga zombie".

O consumo da Flakka foi detetado pela primeira vez, em 2013, na Ásia e na Europa, onde se registaram e mortes devido ao ser perfil altamente tóxico. Nos últimos meses, são recorrentes os casos de pessoas que consumiram esta droga na América do Sul, o que está a deixar as autoridades em alerta.