Jovem sobrevive após luta com tigre

Uma jovem indiana enfrentou um tigre, apenas com um pau, depois de o animal ter atacado uma das suas cabras. O médico que a tratou após o incidente disse que a jovem teve imensa sorte em sobreviver.

Rupali Meshram, em declarações à BBC, disse que, quando ouviu a cabra balir, saiu de casa a correr, no estado de Maharashtra, na Índia. A jovem, de 23 anos, pegou num pau e bateu no tigre, que também a atacou. A mãe, que também ficou ferida, acabou por salvá-la, puxando-a para dentro de casa. Após o incidente, Meshran decidiu tirar uma selfie, ainda com os ferimentos do ataque.

As mulheres ainda chamaram um guarda-florestal, mas o tigre fugiu trinta minutos depois. Rupali e a mãe, Jijabhai, ficaram com ferimentos ligeiros e tiveram alta do hospital. A cabra não sobreviveu. "Pensei que a minha filha ia morrer", referiu Jijabhai, depois de ver a sua filha a lutar com um tigre, apenas com um pau.

O médico que tratou Rupali ficou impressionado com a "coragem exemplar" da jovem, mas disse que a indiana teve muita sorte por não ter perdido a vida. A mãe da vítima revela algum receio no regresso à região. "Estou um pouco preocupada por regressar à minha vila tão cedo, depois de um ataque como este, mas não estou assustada."

A aldeia tem sido atacada com frequência por animais selvagens, devido à proximidade de um parque natural.