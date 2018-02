Jovem de 12 anos terá baleado colegas em escola de Los Angeles

Hoje às 19:27 Facebook

Twitter

Pelo menos duas pessoas sofreram ferimentos de bala na sequência de um tiroteio ocorrido esta quinta-feira num liceu em Los Angeles, Estados Unidos, e a polícia deteve uma estudante de 12 anos suspeita de estar envolvida no incidente, divulgaram as autoridades locais.

Uma das vítimas baleadas na cabeça é um rapaz de 15 anos que foi transportado para um centro hospitalar em estado crítico, segundo o Departamento de Bombeiros de Los Angeles, no Estado norte-americano da Califórnia. Uma jovem de 15 anos também sofreu ferimentos de bala no pulso e foi igualmente transportada para um hospital, mas o seu estado era estável, de acordo com a mesma fonte.

Os bombeiros de Los Angeles informaram ainda que uma mulher de 30 anos sofreu ferimentos ligeiros não especificados.

O tiroteio aconteceu pouco antes das 9 horas (hora local - 17 horas em Portugal Continental) no liceu Salvador B. Castro, localizado a oeste do centro da cidade californiana, indicou a polícia local.

Informações preliminares indicaram que a suspeita, que se encontra detida, tem 12 anos, disse Steve Zipperman, chefe da unidade policial de Los Angeles Unified School District. Imagens transmitidas pelas televisões norte-americanas mostram uma rapariga de cabelos escuros algemada a ser levada para fora do estabelecimento de ensino. A arma do crime também foi apreendida pelas autoridades.

"Com a suspeita sob custódia, a situação está sob controlo", disse o sargento Edward Bernal, do departamento de polícia do distrito escolar de Los Angeles.

A arma envolvida no incidente foi apreendida, indicou Edward Bernal, em declarações à estação local KTLA-TV.

Carros da polícia bloquearam o acesso mais próximo do liceu e vários pais concentraram-se nas imediações do estabelecimento de ensino.