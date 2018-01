Rapazes de 14 anos terão matado casal com golpes na cabeça e facadas

Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A Ertzaintza (polícia do País Basco) deteve, este domingo, dois rapazes de 14 anos acusados de matarem um casal idoso com violência em Bilbau, Espanha.

Segundo relatos do Departamento de Segurança do Governo Basco, a primeira detenção ocorreu este domingo à tarde, na cidade de Balmaseda e a segunda foi registada em Bilbau, pouco depois das 17 horas (16 horas em Portugal continental). Os jovens, que moram perto do local onde decorreram as agressões, foram entregues à Comissão de Proteção de Menores de Bizkaia.

Um casal de 87 anos foi encontrado morto, na passada quinta-feira, no seu apartamento, em Otxarkoaga (Bilbau) e os seus corpos mostravam sinais de grande violência e várias facadas. O caso foi descoberto quando um parente, que não conseguia contactar o casal, se deslocou até à casa, para perceber se teria acontecido alguma coisa.

Os corpos apresentavam golpes na cabeça e o chão estava repleto de sangue. Segundo o "El Mundo", pela desordem que a casa apresentava, os assaltantes estariam à procura de algo, durante a noite.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

No site da polícia do País Basco, lê-se que continuam "os inquéritos policiais para tentar esclarecer estes factos na sua totalidade".

Este caso surge numa altura em que há um debate aberto sobre o aumento da insegurança em Bilbau, depois de vários acontecimentos violentos.