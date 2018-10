Juíza que processou "presos políticos" pediu refúgio à Colômbia

Hoje às 12:17 Facebook

A juíza militar venezuelana Luz Mariela Santafé Acevedo, que processou vários "presos políticos" na Venezuela, entrou terça-feira na Colômbia em busca de refúgio.

"Nas últimas horas entrou no país, por uma das fronteiras, em busca de refúgio, a juíza militar venezuelana Luz Mariela Santafé Acevedo, que esteve encarregada de processar perante a justiça militar vários civis, entre eles estudantes e presos políticos, que em 2017 lideraram protestos contra o presidente Nicolás Maduro", anunciou a emissora estatal RCN.

De acordo com a RCN, "a oficial venezuelana chegou sozinha ao território colombiano, procurando refúgio, devido à situação social e económica que vive o país vizinho".

"Luz Mariela Santafé Acevedo é integrante das Forças Armadas da Venezuela, e sob o grau de major, esteve a cargo do Tribunal Militar Sexto de Controlo em Valência (150 quilómetros a oeste de Caracas), no Estado de Carabobo, centro do país", explicou a emissora.

A militar venezuelana conduziu vários casos de "presos políticos", entre eles o deputado Gilber Caro, que passou por várias cadeias, tanto militares como civis, durante mais de um ano e meio, até que foi libertado em meados de 2018, depois de ter sido acusado de "traição à pátria".

Ainda segundo a RCN, a juíza militar julgou também dois dirigentes do partido opositor de esquerda, Vontade Popular, liderado por Leopoldo López, atualmente em prisão domiciliária.