Juncker critica inação de Madrid sobre a Catalunha

Presidente da Comissão Europeia admite receio de que secessão catalã acorde outros separatismos.

Catalunha, País Basco, Córsega, Lombardia e Veneto, Tirol do Sul, Valónia, Flandres, Escócia, Irlanda do Norte. Para citar apenas as regiões da atual União Europeia (UE) onde é reconhecido um sentimento separatista. Depois, há as outras, que se sentem, de alguma forma, diferentes, como o território habitado por húngaros na Transilvânia romena. O jornal satírico francês "Charlie Hebdo" ironizava anteontem imaginando uma putativa Europa com umas duas centenas de nações, cada qual com o seus dizeres próprios.

Que é como quem diz o caos, resumiu ontem o presidente da Comissão Europeia: "Se a Catalunha se tornar independente, outros farão o mesmo. Isso não me agrada. Eu não quero uma UE com 98 Estados. Já é difícil com 28, com 27 não será fácil, mas com 98 seria impossível. Não me agrada ter, daqui a 15 anos, um euro em 100 Estados diferentes. Já é suficientemente difícil com 17 Estados".

Foi a primeira vez que Jean-Claude Juncker se alargou sobre a crise que está a deixar a Europa em suspenso. Até então, limitava-se a entregar o assunto Catalunha à gestão interna de Madrid, rejeitando os pedidos intermitentes de mediação europeia lançados desde Barcelona pelo presidente do Governo catalão.

Um claro não à mediação

Sexta-feira, num discurso na Universidade do Luxemburgo, foi muito mais claro: enviou um rotundo "não" a Carles Puigdemont. Porque mediar a pedido de um território secessionista "poderia provocar sérias disrupções na UE". Mediar só é possível entre Estados-membros. Ora, uma região secessionista deixa de ser membro da União, tem-no dito.

Juncker admitiu-se "muito preocupado" com o caos - o exemplo dado aos separatismos adormecidos. Não serão 98, mas podem chegar a uma boa dezena (ver infografia ao lado).

A estender uma mão, Juncker fá-lo-á apenas ao presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy. Se esta a pedir, coisa que tem rejeitar liminarmente. "Não há mediação possível entre a lei democrática e a desobediência ou a ilegalidade", sublinhara na quarta-feira, quando deu a Puigdemont cinco dias (terminam depois de amanhã) para clarificar se o seu confuso discurso de terça-feira fora ou não uma declaração unilateral de independência e mais três dias para retirá-la, em caso afirmativo. Depois disso, a obstinação catalão resultará na suspensão da sua autonomia regional, mediante a ativação do artigo 155.º da Constituição. Aliás, o presidente da Comissão Europeia apontou mesmo o dedo à inação de Rajoy. Entende que o Governo de Espanha não fez feito o suficiente, apesar de ter vindo a ser pressionado para que evite que a situação "se descontrole". "Há algum tempo que venho pedindo ao primeiro-ministro espanhol que tome iniciativas para que a Catalunha não faça loucuras. Muitas coisas não foram feitas". v