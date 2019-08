Justiça autoriza a transferência de Lula da Silva para São Paulo

Hoje às 16:05 Facebook

O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva foi autorizado esta quarta-feira pela justiça a transferir-se da sede da Superintendência da Polícia Federal na cidade de Curitiba para uma outra prisão no estado de São Paulo, anunciou fonte judicial.

A decisão foi anunciada pela juíza Carolina Lebbos, que atendeu um pedido da Polícia Federal do Paraná.

A data da transferência ainda não foi definida e caberá à Justiça Federal no estado de São Paulo decidir onde Lula da Silva continuará a cumprir o restante da pena de oito anos e dez meses de prisão.

A pena aplicada contra o antigo chefe de Estado brasileiro diz respeito a um caso julgado em três instâncias da justiça brasileira num processo da operação Lava Jato sobre a posse de um apartamento de luxo na cidade do Guarujá alegadamente dado ao ex-presidente como pagamento de suborno pela construtora OAS.

Segundo informações da imprensa local, a defesa do ex-presidente discordou do pedido de transferência e defendeu que Lula da Silva deveria ser colocado numa unidade militar até ao julgamento de um pedido de liberdade provisória que está a ser analisado no Supremo Tribunal Federal (STF).