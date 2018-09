Kim Jong-un diz que será "o primeiro" a visitar Seul

Hoje às 09:04 Facebook

Twitter

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, anunciou ter decidido com o homólogo da Coreia do Sul, Moon Jae-in, em Pyongyang, que será o primeiro presidente norte-coreano a visitar Seul.

A próxima visita foi discutida esta quarta-feira entre os dois líderes em Pyongyang sendo que Kim Jong-un adiantou que a deslocação pode vir a "realizar-se em breve".

Kim Jong-un foi o primeiro líder da Coreia do Norte a visitar território da Coreia do Sul quando se reuniu com o homólogo sul coreano na zona de fronteira no passado mês de abril e deve visitar "em breve" a capital sul coreana.

Os dois países mantêm-se tecnicamente em estado de guerra desde 1953.

Os líderes norte e sul-coreano fizeram uma declaração conjunta transmitida pelas televisões sobre o documento assinado em março em que Pyongyang prometeu desmantelar o complexo de Yongbyob - ponto fulcral do programa nuclear - se os "Estados Unidos tomarem as medidas correspondentes", tal como acordado na Cimeira de Singapura.