Kim Jong-un estará em viagem secreta à China, a primeira desde 2011

Kim Jong-un terá viajado sem aviso prévio para Pequim. A confirmar-se a notícia avançada esta segunda-feira pela agência de notícias norte-americana Bloomberg, esta seria a primeira visita oficial do líder norte-coreano a um país estrangeiro, desde que assumiu o poder, em 2011.

Segundo a Bloomberg, que, dada a sensibilidade do tema, não identifica as três fontes que cita, não foram adiantados detalhes sobre a viagem, nomeadamente a duração da mesma e as personalidades polícias com quem Kim Jong-un irá reunir.

Questionado pela agência de notícias, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China não confirmou a visita.

A imprensa japonesa já tinha informado da chegada de um "comboio especial" à capital chinesa, no domingo, que transportaria um alto funcionário norte-coreano para discutir laços entre os dois países.

A especulação em torno de uma visita do dirigente do país mais misterioso do mundo à capital chinesa começou no domingo, quando a imprensa japonesa informou sobre a chegada de um "comboio especial", transportando um alto funcionário norte-coreano, à cidade de Dandong, na fronteira da China com a Coreia do Norte.

A Nippon TV mostrou, inclusive, várias imagens da chegada do comboio, que, segundo a Bloomberg, parecia semelhante a um veículo utilizado pelo pai e antecessor de Kim Jong-un, Kim Jong-il, numa visita que fez à China antes de morrer.

O apoio da China às sanções internacionais contra a Coréia do Norte por causa de seu programa nuclear prejudicou as relações com seu aliado de longa data. O presidente chinês, Xi Jinping, descreveu as provocações militares da Coréia do Norte como uma ameaça à segurança nacional de seu país.

Ainda de acordo com a agência de notícias, citada pelo britânico "The Guardian", um carro com placa da embaixada norte-coreana foi visto na segunda-feira perto do Grande Salão do Povo, em Pequim, onde dirigentes estrangeiros costumam ser recebidos. Segundo relatos, a segurança ao longo da Avenida Changan, que atravessa o coração da capital, esteve mais apertada do que o habitual durante a tarde. As autoridades também terão retirado turistas da Praça Tiananmen.

Uma visita de Kim Jong-un poderá marcar um ponto de reviravolta nas relações entre a China e a Coreia do Norte. Desde que sucedeu ao pai, Kim não tinha realizado qualquer visita de Estado.