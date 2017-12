Kim Jong-un nunca apareceu tão pouco em público como em 2017

Hoje às 08:53 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder norte-coreano realizou este ano o menor número de aparições públicas desde que chegou ao poder em 2011 - cerca de 30% menos do que em 2016 -, a maior parte delas visitas a instalações militares.

Kim Jong-un fez este ano 94 visitas de "orientação no terreno", que os líderes norte-coreanos normalmente realizam a fábricas, explorações agrícolas ou instalações militares e que são amplamente publicitadas pela imprensa estatal.

O valor contrasta com as 133 que levou a cabo no ano passado, indicam dados publicados esta sexta-feira pelo Ministério da Unificação sul-coreano, analisados pela agência de notícias Yonhap.

"Isto indica que o regime foi controlado de maneira estável e que Kim fortaleceu o seu apoio interno, reduzindo assim a necessidade de atividade pública", disse o vice-porta-voz do Ministério de Unificação de Seul, Lee Eugene, em declarações recolhidas pela Yonhap.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

As visitas militares representaram 44% das saídas, enquanto as atividades relacionadas com a economia foram 27% do total, embora durante os meses de julho e agosto não tenha havido atividade deste tipo, já que o líder norte-coreano focou-se nos testes de armamento.

Durante este ano, Pyongyang levou a cabo o seu sexto e mais poderoso teste nuclear e lançou vários mísseis balísticos intercontinentais, o mais recente em novembro, com capacidade de alcançar os Estados Unidos.

Os dados mostram que desde 2013, quando Kim realizou 212 aparições públicas, o número tem sido reduzido de forma progressiva.