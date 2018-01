Kim Jong-un quer abrir resort em zona de testes de mísseis

Hoje às 20:39 Facebook

A Coreia do Norte está a planear a construção de um resort turístico na zona costeira da província de Kangwon, onde, no ano passado, aterraram três mísseis balísticos de curto alcance lançados pelos homens de Kim Jong-un.

O anúncio foi divulgado esta quinta-feira pela KCNA, a agência de notícias oficial do país, que cita um comunicado emitido pelo governo, onde não são adiantados grandes pormenores. Sabe-se apenas que a unidade hoteleira vai incluir uma praia privada e que deverá - segundo as expectativas norte-coreanas - elevar o setor turístico do país a um "nível mundial".

"Quando a área estiver construida, vai satisfazer a procura de turistas locais e estrangeiros", pode ler-se ainda na nota, publicada no site da agência.

O comunicado surge numa altura em que a Coreia do Norte tenta restabelecer a economia, na sequência das sanções impostas pelas Nações Unidas.

