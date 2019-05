Coreia do Norte fez múltiplos disparos para o mar do Japão

Hoje às 01:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A Coreia do Norte procedeu a ensaios de lança-foguetes múltiplos de longo alcance e de armas táticas teleguiadas no decurso de exercícios supervisionados pelo líder Kim Jong-un, referiu no sábado a agência noticiosa estatal KCNA

A agência precisou que os disparos ocorreram no sábado, quando a Coreia do Norte também efetuou disparos de projéteis de curto alcance em direção ao mar do Japão.

"Após determinar a ordem e o procedimento de ataque, [Kim Jong-un] deu a ordem de fogo", revelou a agência.

"O objetivo destes exercícios consistiu em inspecionar as capacidades operacionais e a precisão do disparo de lança-foguetes múltiplos de grande calibre e de longo alcance e ainda armas táticas dirigidas", indicou a KCNA, acrescentando que os disparos foram enviados na direção do mar do Japão.

Seul instou, no sábado, Pyongyang "a pôr fim a ações que ativam a tensão", referindo-se ao lançamento de mísseis de curto alcance, na mensagem mais dura de Seul desde que se iniciou a aproximação entre as duas Coreias.

"O lançamento de vários mísseis de curto alcance da Coreia do Norte viola o espírito do acordo de 19 de setembro", é referido num comunicado do Governo sul-coreano, referindo-se à declaração assinada na cimeira entre as duas Coreias em Pyongyang do ano passado.

Este lançamento de mísseis pela Coreia do Norte ocorre numa altura de estagnação no diálogo sobre a desnuclearização com os Estados Unidos e parece indicar uma crescente impaciência de Pyongyang, que exige a Washington uma proposta de desarmamento mais flexível e acompanhada de um levantamento gradual das sanções.

O lançamento de sábado aconteceu pouco mais de uma semana depois da cimeira entre o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente russo, Vladimir Putin, em Vladivostok.

A Coreia do Norte tem exigido que cessem "totalmente" as sanções que a ONU impôs ao regime de Pyongyang devido aos testes nucleares e balísticos iniciados em 2006.

A Casa Branca, no entanto, mantém a posição de não ceder a essa pressão enquanto Pyongyang não tomar medidas concretas para desmantelar o seu arsenal nuclear.