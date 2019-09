Kim Jong-un supervisionou teste de "lançador múltiplo de mísseis"

Hoje às 08:28 Facebook

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou na terça-feira o teste de um "lançador múltiplo de mísseis", informou a agência estatal norte-coreana esta quarta-feira, confirmando os relatos de Seul.

O exército sul-coreano já tinha dado conta de um novo lançamento de "projéteis" - um termo pelo qual geralmente se refere a mísseis balísticos - do país vizinho.

Os projéteis de curto alcance voaram cerca de 330 quilómetros antes de caírem no Mar do Japão, também designado como Mar do Leste, de acordo com as autoridades sul-coreanas.

Esta quarta-feira, a agência de notícias KCNA refere que Kim Jong-un conduziu pessoalmente o teste no terreno e que já está a planear um novo ensaio.

O teste de terça-feira foi realizado horas depois de a Coreia do Norte anunciar que estava disposta a voltar às negociações com os EUA sobre o processo de desnuclearização, mas que Washington tem de fazer novas propostas concretas que sejam aceitáveis.