Kim Jong-un usou passaporte brasileiro para pedir visto no Ocidente

Ontem às 22:45 Facebook

Twitter

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o pai, já falecido, Kim Jong-il, usaram, de forma fraudulenta, passaportes brasileiros para pedirem vistos para visitarem países ocidentais durante a década de 90.

A notícia foi avançada esta terça-feira pela agência Reuters, que falou com cinco fontes europeias de segurança, sob anonimato, e que divulgou imagens dos respetivos passaportes, nunca antes reveladas.

"Eles (os dirigentes norte-coreanos) usaram esses passaportes brasileiros, que claramente mostram fotos de Kim Jong-un e Kim Jong-il, para tentar obter vistos de embaixadas estrangeiras", disse à agência uma alta fonte de segurança ocidental, acrescentando que os registos apontam para "tentativas da família governante de construir uma possível rota de fuga".

Outras quatro fontes confirmaram que os dois passaportes brasileiros foram utilizados para solicitar vistos em pelo menos dois países ocidentais e que os passaportes podem ter sido usados para viagens ao Brasil, Japão e China.

Os dois passaportes brasileiros, com 10 anos de validade, estão carimbados com a inscrição "Embaixada do Brasil em Praga", com data de expedição de 26 de fevereiro de 1996. Tecnologia de reconhecimento facial confirmou que as fotos são de Kim Jong-un e Kim Jong-il, asseguraram as mesmas fontes.

O passaporte com a foto de Jong-un foi emitido em nome de Josef Pwag, nascido a um de fevereiro de 1983, em São Paulo. O passaporte de Jong-il foi emitido no nome de Ijong Tchoi com data de nascimento de quatro de abril de 1940, na mesma cidade brasileira.

A embaixada da Coreia do Norte no Brasil recusou-se a comentar e o Ministério das Relações Externas do país disse que o caso está a ser investigado.

O jornal japonês Yomiuri Shimbun noticiou, em 2011, que Jong-un visitou Tóquio em criança, usando um passaporte brasileiro em 1991, ou seja, antes da data de emissão impressa nos dois passaportes aos quais a Reuters teve acesso. Na altura, segundo o jornal, o motivo da viagem terá sido uma visita à Disney.