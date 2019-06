Kim Kardashian foi à Casa Branca defender os direitos dos ex-reclusos

Hoje às 10:17 Facebook

A socialite norte-americana Kim Kardashian West foi recebida na Casa Branca pelo presidente Donald Trump, na quinta-feira, no âmbito de um evento sobre a reforma da justiça penal.

A empresária anunciou um programa de partilha de boleias para ajudar ex-reclusos a deslocarem-se para o trabalho e entrevistas de emprego, com o objetivo de estimular a inclusão na sociedade das pessoas que saem da prisão.

"Toda a gente quer que a comunidade esteja segura, e quanto mais oportunidades nós tivermos e eles tiverem, e quanto mais apoio lhes dermos, maior segurança haverá para todos", justificou Kim Kardashian, na Sala Este da Casa Branca.

A mais velha das irmãs Kardashian, que tem defendido publicamente questões de reforma da justiça penal, esteve várias vezes na Casa Branca em debates sobre o tema e fez campanha para que Donald Trump, seu fã confesso, perdoasse, com sucesso, a reclusa Alice Marie Johnson, que cumpria pena de prisão perpétua sem possibilidade de sair em liberdade condicional, por tráfico de droga.

A Casa Branca tem estado a trabalhar no sentido de garantir que os reclusos saídos precocemente da prisão, no âmbito da aprovação da Lei dos Primeiros Passos, tenham as ferramentas e os empregos de que precisam para se adaptarem à vida fora das grades.

Mais de mil presos federais viram as sentenças reduzidas por causa da legislação em causa, de acordo com um relatório recente da Comissão de Penas dos EUA.