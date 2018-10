Kremlin pronto a discutir visita de Putin aos EUA em 2019

Hoje às 12:54 Facebook

O Kremlin declarou-se pronto a discutir uma eventual visita oficial do presidente, Vladimir Putin, aos Estados Unidos no próximo ano, como sugeriu o conselheiro da Casa Branca para a Segurança Nacional, John Bolton.

"Estamos absolutamente prontos" a analisar uma tal possibilidade, declarou aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, precisando, contudo, que "nenhuma decisão concreta" foi tomada sobre o assunto.

John Bolton afirmou, durante a sua visita esta semana a Moscovo, que a realização de uma cimeira entre Vladimir Putin e Donald Trump "deverá ser discutida" a 11 de novembro em Paris, onde os dois presidentes se deverão encontrar à margem das comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial.

"Haverá primeiro a possibilidade de uma cimeira em Washington no próximo ano, após a qual haverá uma visita de Trump a Moscovo durante o mesmo ano", declarou Bolton à agência russa Interfax.

Trump e Putin encontraram-se para a sua primeira cimeira bilateral em Helsínquia em julho, após a qual o presidente norte-americano foi muito criticado no seu país por se ter mostrado conciliador com o seu homólogo russo.

As relações entre Moscovo e Washington, no seu ponto mais baixo desde o final da Guerra Fria, têm sido prejudicadas por divergências sobre a guerra na Síria, a Ucrânia e as acusações de ingerência russa nas presidenciais norte-americanas de 2016, desmentidas pela Rússia.